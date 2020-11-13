الطوارئ الروسية تبدي استعدادها لتزويد قره باغ بمستشفى ميداني متنقل لمساعدة السكان

أعلن وزير الطوارئ الروسي، يفغيني زينيتشيف، اليوم الجمعة، أن هيئة الطوارئ الروسية مستعدة لتزويد قره باغ بمستشفى متنقل وموظفين، لتقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين.

موسكو - سبوتنيك. وقال زينيتشيف، خلال اجتماع حول حل القضايا الإنسانية في منطقة ناغورني قره باغ: "إذا لزم الأمر، تقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين (فنحن جاهزون)، وكذلك لإنشاء مستشفى متنقل".

هذا ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم الإثنين الماضي، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.