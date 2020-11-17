هيئة حماية المستهلك: روسيا تحتل المرتبة 100 في معدل الوفيات من كورونا

أعلنت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا، أن روسيا تحتل المرتبة 100 في العالم من حيث الوفيات من عدوى فيروس كورونا.

وقالت بوبوفا، اليوم الثلاثاء: "من حيث معدل الإصابة، تحتل روسيا المرتبة 62 في العالم، والمرتبة 100 من حيث عدد الوفيات"، مشيرة إلى أن معدل وفيات الإصابة في روسيا يبلغ نحو 1.7%.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 22410 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 5882 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1971013 إصابة.

وأشار المقر إلى تسجيل 442 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 33931 شخصا.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 في المئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.