مركز "فيكتور" يعتزم بدء اختبار لقاح كورونا على الأطفال في ديسمبر المقبل

أعلن مدير مركز "فيكتور" الطبي، رينات ماكسيوتوف، اليوم الثلاثاء، المركز يعتزم بدء اختبارات لقاح"EpiVacCorona" ضد كورنا على الأطفال في ديسمبر/كانون الأول 2020.

موسكو - سبوتنيك. وأكد المركز أن الاختبارات ستتم على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، وسيشارك في الاختبارات على 100 متطوع.

وقال ماكسوتوف في ندوة افتراضية تحت عنوان "بيانات علمية جديدة عن عدوى فيروس كورونا COVID-19": "نخطط لبدء هذه الاختبارات في ديسمبر من هذا العام".

وأضاف ماكسيوتوف أن التلقيح سيتم على أساس طوعي.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك في" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.