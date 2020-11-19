لافروف يلتقي ظريف في موسكو للتباحث بالقضايا المشتركة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيستقبل وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في موسكو، يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، لمناقشة عدد من القضايا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتواجد وزير الخارجية الإيراني في موسكو في زيارة عمل، حيث سيجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "من المتوقع أن يتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة ناغورني قره باغ، وحول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا، وأفغانستان، وفي الخليج العربي".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد زار موسكو في 21 يوليو/تموز الماضي في زيارة التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.