"أيروفلوت" الروسية تزيد من رحلاتها إلى الإمارات

أعلنت شركة "أيروفلوت" الروسية زيادة عدد رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن 22 نوفمبر إلى جزر المالديف حتى سبع مرات في الأسبوع.

وتعمل شركة "أيروفلوت" على زيادة وتيرة رحلاتها إلى الإمارات (دبي) وجزر المالديف (ماليه) حتى سبع رحلات في الأسبوع. وجاء في الرسالة أن عدد الرحلات إلى دبي ستزيد ابتداء من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإلى جزر المالديف ابتداء من 22 نوفمبر.

وأعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، أمس الأربعاء، أنها تستأنف رحلاتها إلى طهران ابتداءا من اليوم 18 نوفمبر، وأن دخول الأجانب إلى إيران مسموح به وفقا لشروط نظام التأشيرات، باستثناء السفر للأغراض السياحية.

ووفقا للشركة، فإن بيع التذاكر مفتوح الآن على موقع شركة "أيروفلوت" ومن خلال الوكلاء الرسميين، ومع استئناف الحركة الجوية الدولية، قد يتغير تواتر الرحلات الجوية، ويتم نشر معلومات محدثة عن جداول الرحلات والخدمات على موقع شركة الطيران.