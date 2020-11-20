بوتين: جرائم النازية لا تسقط بالتقادم ويجب حماية قرارات نورمبرغ فهي أساس القانون الدولي

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن جرائم النازية لا تسقط بالتقادم ولا تزال قرارات محكمة نورمبرغ سارية المفعول.

وقال الرئيس الروسي في خطابه أمام المشاركين في منتدى "دروس نورمبرغ": "لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، فلقد تم تقييمها من قبل محكمة نورمبرغ، وعرفت كجريمة ضد الإنسانية واعتبرتها المحكمة وفق مفهوم الإبادة الجماعية وشكلت الأساس لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، التي تم تبنيها في عام 1948".

وأضاف بوتين قائلا: "من واجب المجتمع العالمي بأسره أن يتوخى الحذر إزاء قرارات محكمة الشعوب، لأننا نتحدث عن المبادئ التي تكمن وراء قيم النظام العالمي لما بعد الحرب وقواعد القانون الدولي".

وتابع قائلا: "حتى يومنا هذا، فإنها تظل أساسا متينا وموثوقا للحوار والتعاون البناءين، ونسيانها ومحاولات تقويضها تشكل ضربة لضمان الأمن في جميع أنحاء المعمورة. هذا هو السبب في أن روسيا تثير هذه الأسئلة بإصرار في جميع منصات التفاوض".

وأطلقت وكالة "سبوتنيك" مشروعا يتضمن كل تفاصيل وكواليس محاكمات "نورمبرغ" التي حاكمت كل الأشخاص المتهمين بشكل مباشر أو غير مباشر بمجازر حرب إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد هزيمة ألمانية النازية.