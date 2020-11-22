بوتين يوضح من يملك القرار في تغيير نظام الانتخابات الأمريكية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه من الواضح للعالم بأسره أن هناك مشاكل في النظام الانتخابي الأمريكي، لكن الشعب الأمريكي فقط هو الذي يقرر ما إذا كان هناك حاجة لتغيير شيء ما فيه.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 1 التلفزيونية: "من الواضح تمامًا، هذا واضح للجميع في العالم، يبدو لي أنه من الواضح للأمريكيين أن هناك مشاكل في النظام الانتخابي الأمريكي".

وتابع الرئيس: "من الضروري تغيير شيء ما هناك، لكن هذا ليس من شأننا. هذا شأن الشعب الأمريكي وممثليهم في البرلمان...".