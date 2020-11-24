ريابكوف: الولايات المتحدة خلقت المشاكل في علاقاتها مع روسيا خلال السنوات الماضية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة تعمدت خلق المشاكل في العلاقات الثنائية مع روسيا خلال السنوات الماضية.

قال ريابكوف في اجتماع لهيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الثلاثاء، لسوء الحظ، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات تصور روسيا في الولايات المتحدة، لم يكن من الممكن المضي قدمًا في السنوات الأخيرة، وكان هناك تراجع في العديد من الاتجاهات ورغبة واعية من واشنطن في خلق هذه العوائق، التي يجب التعامل معها".

وأضاف "لسوء الحظ، نحن بحاجة إلى التركيز على نوع من "إجراءات التنظيف" - لتنظيف الأوساخ في العلاقات الثنائية، التي تراكمت في العلاقات الثنائية، وإزالة هذه القمامة وإعادة تدويرها بطريقة ما".

وتابع ريابكوف "أياً كان من سيصل إلى البيت الأبيض بعد 20 من كانون الثاني/ يناير 2021، لا أرى سبباً للتعويل على تصحيح ديناميكي للعلاقات الروسية الأمريكية، على الأقل في المدى المتوسط"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني أن العلاقات الروسية الأمريكية علاقات ميئوس منها".

هذا وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق عن العلاقات الروسية الأمريكية، قائلا:

ليس من الممكن إفساد علاقات فاسدة.

وقال بوتين لقناة "روسيا 1" في إجابة عما إذا كانت روسيا ستفسد العلاقات مع الولايات المتحدة: "العلاقات الفاسدة لا يمكن إفسادها".

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية قبل حوالي 3 عقود.