ترامب يعتزم فرض عقوبات جديدة على كيانات روسية

موسكو - سبوتنيك. هذا وجاء في مسودة قرارات إدارة الرئيس ترامب، التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، بأنه سيتم درج كيانات روسية على قائمة العقوبات الأمريكية، مثل المؤسسة الاتحادية الحكومية الموحدة المرتبطة بإدارة الرئيس الروسي، وكذلك وزارة الدفاع الروسية وأحد مراكزها، بالإضافة إلى مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية الروسية لمنطقة نيجني نوفغورود.

هذا وتتعلق القائمة الجديدة بالقيود التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 89 شركة صينية تتعاون مع الجيش وما يقرب من ثلاثين منظمة روسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، يوم أمس الثلاثاء، عقوبات على ثلاث منظمات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويدور الحديث عن كل من شركة "آفيا زابتشاستي" وشركة "إليكون" ومجموعة "نيكول".

ووفقا للوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القيود المفروضة على هذه الشركات بموجب المادة 3 من قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بدول إيران وكوريا الشمالية وسوريا دخلت حيز التنفيذ في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

وتحظر القيود أي وكالة حكومية أمريكية التعامل مع هذه الشركات، كما تحظر منح تراخيص لنقل البضائع الخاضعة لرقابة التصدير إليها.