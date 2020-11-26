روسيا... إزالة نحو 90 طنا من الجليد يوميا من جسر في جزيرة روسكي

أعلن ألكسي تشيكونكوف، وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أن المتسلقين الصناعيين يزيلون ما يصل إلى 90 طنًا من الجليد يوميًا من الجسر الذهبي في فلاديفوستوك، وهم يعملون على ارتفاع يصل إلى 300 متر مع رياح قوية.

يربط الجسر الذهبي في فلاديفوستوك مركز المدينة ومنطقتين كبيرتين - تشوركين وتيكايا. يوم السبت الماضي، بسبب الجليد المتساقط، أغلقت حركة المرور على الجسر المؤدي إلى جزيرة روسكي، وما زالت مغلقة، ونظمت السلطات عبارة تنقل الناس إلى البر الرئيسي، ويمكن أن تستوعب 20 سيارة وتعمل كل ساعتين.

وقال تشيكونكوف في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس: "العمل جار لإزالة حوالي ألف طن من الجليد المتجمد على كبلات الجسر المؤدي إلى جزيرة روسكي. يقوم المتسلقون الصناعيون بإزالة ما يصل إلى 90 طنًا يوميًا يدويًا، ويعملون في رياح قوية على ارتفاع 300 متر. بسبب السقوط المتكرر للجليد الطافي على الطريق، فإن الجسر مغلق، ويتم توفير الاتصال بالجزيرة عن طريق معبر مؤقت للعبارات".

وأضاف: "اتفقنا على أن نتيجة عملنا لا ينبغي أن تكون فقط استعادة الحياة الطبيعية للناس وإصلاح الأراضي المتضررة، ولكن أيضًا إنشاء مكان أكثر أمان ضد خطر الكوارث الطبيعية في المستقبل".

ضرب إعصار ثلجي الأسبوع الماضي منطقة بريموري الروسية، والتي تعتبر مدينة فلاديفوستوك عاصمتها ومركزها الرئيس، وتم إعلان نظام طوارئ. بقي العديد من سكان المنطقة دون كهرباء وتدفئة وماء. كانت الأمطار شديدة البرودة في فلاديفوستوك، وهناك مشاكل في الاتصال الخلوي. يوم السبت، توقف هطول الأمطار في كل مكان.