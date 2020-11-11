تحذير من خطورة ذوبان الألواح الثلجية شمالي الصين... فيديو

تعد الألواح الثلجية جزءا من المكونات الطبيعية المنتشرة في شمال الصين، وينتظر السكان المحليون ذوبانها بمستويات صغيرة لاستخدام المياه في الزراعة.

لكن ذوبان تلك الألواح الثلجية بوتيرة متسارعة يمثل صدمة لخبراء البيئة الذي يحذرون من زيادة معدلات ذوبان الثلوج حول العالم.

ورغم جهود العلماء في مكافحة تلك الظاهرة إلا أنها مستمرة في الحدوث وطالت الأنهار الجليدية أيضا.

Glaciers in China’s Qilian mountains are vital for agriculture, but also melting at a shocking rate. https://t.co/dpWJkOKxZM pic.twitter.com/aU1ZJh2kJA — SCMP News (@SCMPNews) November 11, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مشاهد من مقاطعة قانسو، حيث تراجع منسوب ألواح الثلج في إحدى الأنهار الثلجية بالمنطقة إلى نحو 150 مترا، مقارنة بما كان عليه عام 2005.

ويحذر الخبراء من خطورة عملية الذوبان بتلك الوتيرة المتسارعة والتي يمكن أن تسبب أضرارا كبير للبيئة خلال العقود المقبلة.