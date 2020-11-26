لافروف: الغرب يستخدم "أساليب قذرة" للثورات الملونة بما في ذلك في بيلاروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب يواصل استخدام "أساليب قذرة" للثورات الملونة ودعم القوى المناهضة للحكومة، بما في ذلك في بيلاروسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف عقب اجتماع مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، اليوم الخميس، "لقد لاحظنا العديد من الحقائق عن التدخل الجسيم من قبل كل من الولايات المتحدة ومن يتبعها، في إشارة إلى عواصم أوروبية فردية، في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".

وأضاف لافروف "نرى كيف يتم تطبيق هذه الأساليب فيما يتعلق بجمهورية بيلاروسيا".

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" في وقت سابق:

"فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري عموما، فإنكم تعلمون أن روسيا تؤيد مبادرة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو هذه، بما في ذلك، لأنها تخلق منصة مطلوبة للحوار الوطني. من المهم أن السلطات في البلاد تعلن الرغبة في جذب طبقة عريضة من الشعب إلى هذه العملية بقيامها بتنظيم جمع اقتراحات المواطنين بشأن التعديلات الدستورية. سيكون من السطحية تجاهل هذا النهج والفرص التي يتيحها".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تؤيد مبادرة رئيس بيلاروسيا بشأن الإصلاح الدستوري في البلاد، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأحد التدخل في هذه العملية.

وأضاف لافروف: "على من "تراهن" روسيا في بيلاروسيا. على الشعب البيلاروسي الشقيق، وعلى الدولة البيلاروسية، التي تعد حليفا لنا وشريكا استراتيجيا".

وتابع الوزير الروسي: "إذا قام الشعب بالاختيار، فنحن ملزمون باحترامه، وقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين هذا في تهنئته للرئيس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة فوزه في الانتخابات".

ووفقا للافروف "بالطبع، لا ينبغي لأحد أن يتدخل في هذا العمل بأي شكل من الأشكال - لا روسيا ولا دول أخرى".