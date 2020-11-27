شركة "كلاشينكوف" للأسلحة تطور طائرات مسيرة انتحارية

أعلن المدير العام للمجمع الصناعي العسكري الروسي "روستيخ"، بيخان أوزدوييف، أن شركة "زالا" التي تدخل ضمن المجمع، تقوم بإنشاء وتطوير طائرات مسيرة جديدة تتميز بقدراتها الانتحارية لاستهداف أهداف معينة.

وقال أوزدوييف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "تقوم شركة فرعية من شركات مجمع "روستيخ" الروسي بإنتاج طائرات مسيرة انتحارية من خلال تطويرها بما في ذلك من طراز " KUB و Lancet-1 و Lancet-3" التي تتميز عن غيرها من الطائرات المسيرة في الأسواق العالمية.

وأضاف أوزدوييف قائلا "نحن لا نتوقف عند هذا الحد ونعمل باستمرار على تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة الجديدة بما في ذلك الطائرات الانتحارية".

وأعلنت شركة "كلاشينكوف" عن اجتياز طائرتها الجديدة من دون طيار المعروفة باسم "كاميكازي" الاختبارات بنجاح.

أعلن المكتب الصحفي للشركة المشارك في معرض "آيدكس 2019" عن اجتياز الطائرة الجديدة الاختبارات بنجاح.

وأكد المكتب اجتياز طائرة "كاميكازي" الاختبارات وبأنها أصبحت صالحة للاستخدام.

وبحسب المواصفات التي تم عرضها للطائرة في المعرض، فإنها قادرة على الوصول لسرعات تتراوح مابين 80 و130كم في الساعة، وتصل حمولتها لثلاثة كيلوغرامات، وتستطيع الطيران لمدة 30 دقيقة.