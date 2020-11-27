روسيا تبدي استعدادها لنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاح المضاد لكورونا إلى هنغاريا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، إن روسيا ومن خلال صندوق الاستثمار المباشر، مستعدة لنقل التكنولوجيا إلى هنغاريا لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الصحة الروسي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بودابست، أن خبراء مجريين سيصلون إلى روسيا لدراسة إنتاج اللقاح الروسي المضاد لـ"كوفيد-19" الأسبوع المقبل.

وأضاف موراشكو "سوف يستقبل الجانب الروسي بكل سرور متخصصين من المجر الأسبوع المقبل لتعريفهم بعمل المختبرات، وجزء الإنتاج، ومراقبة الإنتاج".

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، نشرت بيان في وقت سابق جاء فيه "بعد محادثات وزير الصناعة والتجارة الروسي، دنيس مانتوروف مع وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو: "تمحور الموضوع الرئيسي للاجتماع حول تنظيم الإمدادات والإنتاج المشترك للقاح فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" الروسي في هنغاريا، أكد دينيس مانتوروف أن العينات الأولى من اللقاح ستصل إلى هنغاريا ".

وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنه من المتوقع ظهور أول لقاح لفيروس كورونا في البلاد بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر وبداية كانون الثاني/ يناير.

وبحث صندوق الاستثمار المباشر الروسي مع وفد فرنسي التعاون في إنتاج اللقاحات والتطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".