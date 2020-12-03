أكسيونوف يعلق على بيان "الناتو" بشأن شبه جزيرة القرم

وصف رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، بيان "الناتو" بشأن الحشد العسكري الروسي في منطقة القرم بأنه تبرير لتكثيف وجود قوات التحالف في منطقة البحر الأسود.

وكتب أكسيونوف في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "الغرض الرئيسي من مثل هذه التصريحات هو تبرير تكثيف وجود قوات التحالف في منطقة البحر الأسود. هذه خدعة ديماغوجية شائعة".

ومن جانبه اتهم الأمين العام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، روسيا بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، مشيرا إلى أن الحلف سيقوم بالرد على ذلك بزيادة وجوده في المنطقة.

وأضاف ستولتنبرغ بأن وزراء خارجية "الناتو" اتفقوا على خطوات إضافية لتعزيز الحوار مع جورجيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال ستولتنبرغ بأن منطقة البحر الأسود ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو، ويعمل الحلف بشكل وثيق مع الشركاء - جورجيا وأوكرانيا. كما اتهم روسيا "بانتهاك وحدة أراضي" أوكرانيا وجورجيا، مشيرا إلى "تعزيز الوجود العسكري الروسي في القرم".

وعبّر ستولتنبرغ عن حاجة الناتو إلى "زيادة تعزيز وجوده في المنطقة".