مدفيديف: أكثر من 700 جريمة متطرفة تم اكتشافها خلال 10 أشهر من عام 2020

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه على مدار 10 أشهر من هذا العام، كشف ضباط إنفاذ القانون أكثر من 700 جريمة متطرفة، أكثر من نصفها تم ارتكابها باستخدام الإنترنت.

موسكو-سبوتنيك. وقال مدفيديف، في اجتماع شارك فيه عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة والهيئات: "خلال عشرة أشهر من هذا العام، اكتشفت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 700 جريمة ذات طابع متطرف، كما أن أكثر من نصف انتهاكات القانون ارتكبت باستخدام الإنترنت".

وأشار إلى أنه "قبل 10 سنوات كان الوضع مختلفاً تماماً".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد، في وقت سابق، أهمية التصدي بشكل فعال للمخاطر والتحديات المتأتية من الجرائم في فضاء الإنترنت وانتشار المحتوى المخالف للقانون.

وكانت قد أعلنت الداخلية الروسية، في وقت سابق، عن ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية في روسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لأكثر من الثلث، أما جرائم التطرف لأكثر من 43 في المئة.

وجاء في تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية: "في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر 2020، سُجّلت 1851 جريمة إرهابية (+ 33.9 في المئة) و651 جريمة متطرّفة (+ 43.4 في المئة)".