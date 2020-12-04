بوتين: روسيا تصنع غواصات مسيرة للدفاع

وقال بوتين في ندوة المناقشة، المنعقدة افتراضيا، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الرئيسية في القرن الحادي والعشرين": "هناك العديد من الشركات في بلدنا تقوم بما حلمنا به أخيرا، دون أدنى شك. يوجد لدينا في شوارع بعض المدن سيارات مسيرة، ولكن، وحتى لو كانت في وضع اختبار. وفي مياهنا توجد سفن مسيرة، التي تعمل من دون قبطان وقيادة. نحن بأنفسنا نصنع سفنًا بحرية غير مأهولة، بما في ذلك الغواصات في هذه الحالة - في مجال الدفاع".

أثناء افتتاح المناقشة، قام رئيس روسيا بتقييم المخاطر الناشئة عن استخدام التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المخاطر تنشأ حتى عند استخدام الإنترنت. ومع ذلك، يجب أن يخضع الإنترنت والمجالات الأخرى لكل من المعايير الأخلاقية والقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف يشارك في المناقشة "الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الرئيسية في القرن الحادي والعشرين".