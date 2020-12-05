روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بوباء "كوفيد-19"

سجلت روسيا، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بإحصاء 28782 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و431 ألفا و731 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وقال مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 28782 إصابة بوباء كوفيد-19 في 85 منطقة، ليبلغ إجمالي الإصابات 2431731 ".

وأضاف المقر أنه "تم تسجيل 508 وفيات جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42684 حالة"، ما يعد انخفاضا نسبيا عن معدل وفيات أمس (569 حالة وفاة).

وأشار إلى أن "موسكو سجلت 7993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية"، ما يعد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بمعدل أمس (6868 إصابة).

وأكد مقر مكافحة الفيروس أنه "تم تسجيل تعافي 27644 مريضًا من فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى مليون و916 ألفا و396 حالة".

وكانت أناستاسيا راكوفا، نائب محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، أعلنت يوم أمس الجمعة، أن سلطات موسكو تأمل في افتتاح 170 مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المدينة بحلول نهاية العام.

وقالت راكوفا للقناة التلفزيونية "موسكو 24": "قمنا بافتتاح 70 مركزا للتطعيم، ونأمل بشدة أن يتم تسليم المزيد من اللقاحات إلى موسكو كل يوم، وبحلول نهاية العام أو في بداية العام المقبل، سنفتح 170 مركزا للتطعيم في موسكو وسنواصل زيادة عددها".

وأعلنت، أمس الجمعة، وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا سيصل قريبًا إلى مليوني جرعة وهذا سيسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا.