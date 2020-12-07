إعلام روسي: ترحيل صحفيي قناة "إن تي في" المحتجزين في تركيا في أقرب وقت

أفادت الخدمة الصحفية لقناة "إن تي في" أن الصحفي أليكسي بتروشكو والمصور إيفان ماليشكين، المحتجزين في تركيا، سيتم ترحيلهم من البلاد في المستقبل القريب.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للقناة: "حسب المعلومات الأولية، يجب ترحيل زملائنا في المستقبل القريب. ونقوم بتوضيح التفاصيل: ليست لدينا معلومات رسمية بعد".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت رئيسة تحرير قناة "إن تي في" ألكسندرا كوشارنيتسكايا، لوكالة "سبوتنيك"، أن صحفيي القناة المحتجزين في تركيا، واللذين صورا تقريراً عن إنتاج طائرات دون طيار، هما في المحكمة، ووجهت إليهما تهمة التجسس، ولم تتمكن القنصلية بعد من التواصل معهما.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، أن الكرملين يعول على حل مسألة احتجاز صحفيي قناة "إن تي في" الروسية عن طريق الحوار، وإخلاء سبيلهما قريبا.

وأفاد مصدر تركي مطلع، في وقت سابق من اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قضية صحفيي قناة "إن تي في" الروسية المحتجزين في إسطنبول الآن أمام المحكمة.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لقناة "إن تي في" بأنه تم احتجاز موظفي برنامج "التلفزيون المركزي"، أليكسي بتروشكو وإيفان ماليشكين، في إسطنبول، بعدها قطع الاتصال بهما.

وسبق لمصدر في وزارة الخارجية التركية أن قال لوكالة "سبوتنيك" إن صحفيي "إن تي في" المحتجزين في تركيا لم يكن لديهما اعتماد وأنهما كانا يصوران دون إذن في المنطقة التي توجد فيها شركة "بايكار سافونما" المصنعة للطائرات المسيرة. وأكدت إدارة إسطنبول احتجاز صحفيين من قناة "إن تي في" بتهمة التصوير غير المصرح به، وتم تمديد احتجازهما رهن التحقيق إلى ثلاثة أيام.