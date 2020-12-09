خبير روسي يكشف عن عادة يجب إيقافها خلال فترة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا

كشف مدير مركز "غامالي" للأبحاث العملية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الأربعاء، عن العادة التي يجب التوقف عنها مؤقتا خلال فترة تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": لا يوجد حديث عن حظر كامل لتناول الكحول أثناء تلقي لقاح ضد فيروس كورونا، لكن هناك توصية بالامتناع عن الكحول لمدة أيام بعد كل تطعيم.

وأضاف غينتسبورغ قائلا: "هذا الإجراء المتخذ هو مجرد تقييد للاستهلاك الكحولي وإراحة للجسم وجعله يتكيف مع اللقاح لتشكيل المناعة اللازمة ضد الفيروس".

وأشار الخبير الروسي إلى أن هذا الإجراء لا ينطبق فقط على اللقاح "سبوتنيك V" بل على اللقاحات المبتكرة الأخرى لأن الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يقلل بشكل كبير من المناعة، وبالتالي يقلل من فعالية اللقاح.