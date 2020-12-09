رئيس الوزراء: هناك "تهافت" للحصول على اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، عن احتمال حصول تهافت كبير للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى التصدير الدولي تحت مسمى "صنع في روسيا": "هناك انفجار طلبات بالمعنى الحرفي للكلمة على المنتجات الروسية وأبرزها اليوم يمثل لقاحات ضد فيروس كورونا المصنوعة في روسيا".

وأضاف ميشوستين، قائلا: "نشدد على فكرة تطعيم المواطنين الروس أولا ومن ثم التخطيط لإرسال اللقاحات إلى الدول المحتاجة".

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت نائبة محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أنه "تم فتح نحو 70 فرعا في موسكو على أن يتم فتح 100 فرع آخر"، مشيرة إلى أن "فروع التطعيم ستعمل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء كل يوم".

وأوضحت راكوفا أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيشمل كل المواطنين لكن بالتدرج بدءا بالأطباء والممرضين العاملين مباشرة مع المصابين في المستشفيات مرورا بالمواطنين المعرضين لخطر الإصابة وأبرزهم البالغين سن التقاعد وصولا إلى العاملين في القطاعات التعليمية والاجتماعية المختلفة.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد-19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".