تلسكوب "سبيكتر إر غي" الروسي الألماني يرصد "تفاصيل جديدة مذهلة"

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن تلسكوب المراقبة الفضائية "سبيكتر إر غي" الروسي الألماني اكتشف أثناء مسح السماء هيكلا دائريا ضخما، لم يكن معروفا سابقا، أسفل مستوى مجرة درب التبانة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت "روسكوسموس" في بيان نشر على موقعها الرسمي: "في الخريطة [الأولى للأشعة السينية عبر السماء] لمسح السماء بأكملها التي تم رسمها بواسطة تلسكوب "إي روزيتا" للأشعة السينية، وهو أحد الأداتين على متن المرصد المداري الروسي "سبيكتر – إر غي" ، اكتشف علماء الفلك تفاصيل جديدة مذهلة: هيكل دائري ضخم أسفل مستوى مجرة ​​درب التبانة ، يحتل جزءا كبيرا من السماء الجنوبية".

وأوضحت الوكالة أنه يعرف هيكل مشابه منذ فترة طويلة في السماء الشمالية، ما يطلق عليه بـ "شبور" (البئر) القطبي الشمالي. لسنوات عديدة كان يُعتقد أنه نشأ نتيجة انفجار نجم مستعر أعظم قريب من الشمس منذ عشرات أو مئات الآلاف من السنين.

وتابعت "مع ذلك، فإن الهيكلين الشمالي والجنوبي على الخريطة يشبهان معا هالة على شكل ساعة رملية، متناظرة تماما حول مركز المجرة، الذي يبعد 25000 سنة ضوئية عن الشمس".

وفقاً لـ"روسكوسموس"، فإن أبعاد هذين الهيكلين قابلة للمقارنة مع أبعاد مجرة ​​درب التبانة بأكملها، يرى العلماء أن الهيكلين عبارة عن آثار لموجات الصدمة الناتجة عن إطلاق قوي للطاقة من مركز مجرتنا.

تم إطلاق مرصد "سبكتر- إر غي" ، الذي طورته شركة "لافوتشكين" التابعة لروسكوسموس، إلى الفضاء في 13 تموز/يوليو 2019 من قاعدة بايكونور الفضائية، طور بالتعاون مع ألمانيا بطلب الأكاديمية الروسية للعلوم. المرصد مجهز بتلسكوبين (مقرابين) عاكسين فريدين للأشعة السينية: "أيه أر تي – إكس سي" الروسي و "إي روزيتا" الألماني.