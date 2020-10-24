شركة روسكوسموس تخطط لإرسال صاروخ إلى كوكبي المشتري وزحل

حددت شركة "روسكوسموس" الحكومية إمكانية استخدام الصاروخ الجديد الثقيل للغاية "ينسيسي" لإطلاقه إلى القمر والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. جاء ذلك في مهمة التصميم الفني المنشورة في 23 أكتوبر على موقع المشتريات العامة.

تم إنشاء الصاروخ لحل عدد من المهام، بما في ذلك دراسة الفضاء وفضاء القمر والفضاء السحيق، وفقا للنص.

سيحتوي الصاروخ على ست مراحل أولى من صواريخ "سويوز-5" بمحركات RD-171MV حول الوحدة المركزية، بالإضافة إلى مرحلة عليا من فئة DM. يجب على مطوري الصاروخ تقديم نسخة تحمل حمولة أثقل، والتي تسمى "دون"، مع مرحلة هيدروجين إضافية.

ومن المقرر إطلاق أول الصاروخ في عام 2028.