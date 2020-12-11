الدفاع الروسية: تطعيم أكثر من 10 آلاف جندي ضد فيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري ضد فيروس "كوفيد-19".

موسكو-سبوتنيك.وقال كوناشينكوف، خلال إيجاز صحفي: "من بين 14.5 ألف جرعة لقاح استلمتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من كانون الأول /ديسمبر هذا العام، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف جندي".

ولفت إلى أنه وفقا للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع ،سيرغي شويغو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف جندي ضد فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2020.

وأضاف أنه "في المناطق العسكرية وفي الأسطول الشمالي تم تشكيل 300 فريق من الأطباء العسكريين خضعوا للتدريب الخاص في تطعيم العسكريين".

كما ذكر كوناشينكوف أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات رفض للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بين أفراد الجيش.

وقال بهذا الخصوص: "تُعتبر التجربة العملية الناجحة للاختبار والحصانة المتكونة بعد التطعيم بـ"سبوتنيك V" لجميع الذين تم تطعيمهم ابتداءً من أعضاء قيادة القوات المسلحة الروسية وإلى الأفراد العسكريين في مختلف الوحدات، بمثابة ضمان لفعالية وسلامة اللقاح الذي تم تطويره في روسيا. لذلك، حتى مع مراعاة طوعية التطعيم، لم تُسجل أي حالات رفض للتلقيح بـ"سبوتنيك V" بين الجنود".

في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن 100 ألف جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".