موسكو تعلن عن قرب افتتاح مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" بطاقة إنتاجية تصل لـ 10 ملايين جرعة شهريا

صرح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن مصنع " R-Pharm" الذي يتم إنشاؤه في العاصمة، سيقوم بإنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في الشهر عندما يصل لطاقته الإنتاجية.

وقال سوبيانين: "ستصبح موسكو أكبر موقع لإنتاج لقاح محلي ضد كوفيد-19. في الأسابيع المقبلة، سيتم افتتاح مصنع أدوية حديث في تكنوبوليس في موسكو، ستكون سعته كافية لتطعيم ليس فقط سكان موسكو، ولكن أيضا سكان العشرات من الكيانات المكونة الأخرى لروسيا الاتحادية. وسيتم هنا إنتاج نحو 10 ملايين وحدة لقاح شهريا. وهذا يعني أنه سيكون أحد أكبر المواقع في روسيا".

وأضاف: "في أقصر وقت ممكن وبواسطة خدمات المدينة تم تزويد مبنى الإنتاج بمرافق الطاقة وغيرها من وسائل الاتصالات الضرورية. وتم تقديم المساعدة في نقل المستأجرين الذين كانوا يشغلون في السابق جزءا من مباني المصنع المستقبلي. تم تركيب غرف "نظيفة". تقوم شركة R-Pharm بشراء المعدات الخاصة بالمصنع. وآمل أن يتم إطلاق المصنع فعليًا في غضون أسابيع قليلة".

ويعتبر هذا المشروع مشتركا بين حكومة موسكو وأحد رواد سوق الأدوية الروسي" R-Pharm"، وسيتم استثمار 10 مليار روبل في الإنتاج.وستبلغ مساحة المصنع الجديد 27 ألف متر مربع، 70% منها ستشغلها مباني "نظيفة"، كما وسيتم إيجاد نحو 500 فرصة عمل، وستشمل عملية إنتاج الدورة الكاملة أربع مراحل.

وتعتبر شركة "R-Pharm"، أحد رواد سوق الأدوية الروسي.، وتنشط في مجالات إنتاج أشكال الجرعات الجاهزة والمواد الصيدلانية والبحث وتطوير الأدوية والتقنيات.

وتشمل محفظة الشركة عقاقير الأورام، وأمراض الدم، والقلب، والمناعة، ومضادات الجراثيم، والأدوية المضادة للفيروسات، والأدوية المستخدمة في زراعة الأعضاء، وعلاج التصلب المتعدد ومرض السكري.