خبير يكشف سبب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

كشف دكتور العلوم الطبية، طبيب المناعة الروسي، فلاديسلاف جيمتشوغوف، اليوم الإثنين، أن ارتفاع معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد يرجع إلى إحجام الناس عن الذهاب إلى المستشفى في المرحلة الأولى من المرض.

وقال جيمشوغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لسوء الحظ عدد الوفيات لا يزال عند مستوى مرتفع، مما يعني أنه في مرحلة ما تكون أساليب العلاج غير مناسبة للحالة والتشخيص متخلف. وأنا أعرف حتى أين: في المرحلة الأولى من المرض لأن الناس يذهبون إلى المستشفى عندما يشعرون بالسوء حقا. ولكن في المرحلة الأولى، يوجد مثل هذا النموذج أنه ليس من الضروري معالجة درجة حرارة تصل إلى 38 وهذا خطأ كبير".

وأشار إلى أنه من خلال عدم بدء العلاج في مرحلة مبكرة، يسمح الشخص "للفيروس بالتغلب عليه مقدمًا"، مضيفاً أنه "يجب الخضوع للعلاج منذ اليوم الأول" للإصابة الشخص بالفيروس.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تسجيل 27328 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2681256 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 450 حالات وفاة بالفيروس ليصل وإجمالي الوفيات في إلى 47391 شخصا.