روسيا: سنواصل إثارة قضية الضغط على وسائل الإعلام الروسية في منظمة الأمن والتعاون

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكسيم بوياكيفيتش، اليوم الاثنين، أن روسيا ستواصل إثارة قضية الضغط متعدد الأوجه على وسائل الإعلام الروسية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك وضع " آر تي" و "سبوتنيك" في فرنسا.

وقال بوياكيفيتش: "الموضوع الثاني، هو الضغط المستمر متعدد الأوجه على الصحفيين الروس. في فرنسا، حيث لا تزال قناة " آر تي" غير قادرة على تغطية الأحداث التي تنظمها السلطات الفرنسية الرسمية، لا يُسمح لهم بحضور هذه الأحداث بذرائع مختلفة، وكذلك وكالة "سبوتنيك"، والتي لم تتلق بطاقة صحفية لصحفيها، فالوضع هو نفسه في العديد من البلدان الأخرى، ولا آخذ مثال الولايات المتحدة لبشاعتها، حيث عانى خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية من الاضطرابات المدنية، عشرات الصحفيين، بمن فيهم الروس".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار إلى أنه على الرغم من الدعاية لحرية التعبير إلا أن الشركاء الأجانب يستخدمون وسائل الإعلام الخاصة بهم كأداة لتحقيق أهدافهم، وينتهكون حقوق الإعلام الروسي.

في وقت سابق أفيد أن روسيا سترفع قضية بشأن اضطهاد صحفيي "بالت نيوز" و"سبوتنيك لاتفيا".

ويذكر أن الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب، في السنوات الأخيرة، بات صعبا. في وقت سابق، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يشير إلى الحاجة لمواجهة وسائل الإعلام الروسية، حيث تمت الإشارة إلى "سبوتنيك" و"آر تي" كتهديدين رئيسيين.