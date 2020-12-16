محافظ موسكو: نمتنع حتى النهاية عن اتخاذ إجراءات جذرية لفرض الإغلاق

أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، أن سلطات العاصمة الروسية تمتنع عن اتخاذ إجراءات جذرية لفرض الإغلاق الشامل، "حتى النهاية"، على حد تعبيره.

موسكو - سبوتنيك. وقال المحافظ خلال تقديم التقرير السنوي أمام مجلس دوما الروسي اليوم الأربعاء: الإجراء الرئيس للدعم [لقطاع الأعمال] لا يزال ليس ضخ لاستثمارات أو تقديم مزايا فحسب، بل إمكانية العمل دون قيود الحجر الصحي وعمليات الإغلاق واسعة النطاق. نحن نحاول القيام بذلك. كان من الممكن إغلاق جميع الأنشطة في المدينة، لكان الوباء قد سجّل هبوطاً حاداً. ولكن ماذا سيكون الثمن - ملايين العاطلين عن العمل، وإفقار الناس، ودمار الشركات. لذلك، إننا نمتنع عن مثل هذه الإجراءات الجذرية، كما يقولون، حتى النهاية. وفي نفس الوقت، نقوم بتعبئة نظام الرعاية الصحية بأكمله قدر الإمكان".

وسبق لسوبيانين أن أعلن أن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد في موسكو قد تستمر لعام 2021.

وقال سوبيانين: "من الواضح أيضًا أننا سنعيش في الأشهر المقبلة في قيود أقل حدة نسبيًا، لكن القيود ستستمر، وسيستمر الاقتصاد العالمي بأكمله في مواجهة الصدمات".

وأعلنت آنا بوبوفا، رئيس الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، أمس الثلاثاء، أنه بشكل عام، هناك استقرار للوضع الوبائي المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.