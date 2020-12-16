طائرة "إيل 300-114" الروسية تقوم بأول رحلة لها... فيديو

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة، قامت الطائرة برحلتها الأولى في مطار جوكوفسكي في العاصمة موسكو.

وفي وقت سابق قامت الطائرة، استعدادًا لاختبارات الطيران، بإجراء عدة جولات عالية السرعة على طول المدرج مع رفع معدات الهبوط الأمامية.

يذكر أنه سيتم استخدام طائرة الركاب من طراز "إيل 14-300"على خطوط الطيران المحلية وهي نسخة مطورة من طائرة إليوشين 114 ذات المحركات التوربينية وستجري صناعة هذه الطائرات في شركات الطيران الوطنية. تستوعب 68 راكبًا، بمدى طيران يصل إلى 1.9 ألف كيلومتر.

يمكن للطائرة الجديدة استخدام مدارج قصيرة ومطارات غير ممهدة وشرائط جليدية في القطب الشمالي.