بوتين: تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب في المنطقة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الروسي، خلال قمة رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو: "أدت الاشتباكات التي وقعت، للأسف، إلى وقوع العديد من الضحايا، وتفاقم الوضع الصعب بالفعل في منطقة القوقاز ككل، وزادت من مخاطر انتشار التهديد الإرهابي".

وأكد بوتين أن "قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تبذل كل ما في وسعها لتحقيق استقرار الوضع هناك".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.