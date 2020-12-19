الإعلان عن موعد إطلاق مركبة "أنغارا" مع المركبة الفضائية "إيغل"

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" دميتري روغوزين، أن الإطلاق الأول لصاروخ "أنغارا" الثقيل مع المركبة الفضائية الجديدة "إيغل" من المقرر إجراؤه في 15 كانون الأول / ديسمبر 2023.

وقال روغوزين خلال زيارته شركة "بوليوت" الروسية اليوم السبت :"في عام 2023 ، وتحديدا 15 ديسمبر، حددنا هذا التاريخ، سيتم إطلاق مركبة "أنغارا" مع المركبة الفضائية "إيغل" بدون طاقم".

وأعلن روغوزين، أمس الجمعة، أن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي "سويوز-2" من قاعدة فوستوشني الفضائية في عام 2021 مخطط له في شهر شباط/ فبراير المقبل.

منذ عام 2016، تم إطلاق خمس صواريخ من طراز "سويوز -2" من قاعدة فوستوشني، بما في ذلك حالة طوارئ واحدة. تم تحديد موعد الإطلاق التالي في 18 كانون الأول/ ديسمبر مع 36 قمرا صناعيا "وان ويب".