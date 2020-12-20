بوتين: يجب استمرار أجهزة الاستخبارات الروسية في مكافحة الإرهاب بحزم

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي الذي يحتفل بالذكرى المئوية على تأسيسه، حيث هنأ المسؤولين الأمنيين بعيدهم المئوي.

وقال بوتين في تهنئته :"إنه يتعين على ضباط المخابرات الروسية مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم، فضلاً عن إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لمكافحة التطرف والفساد، والسعي إلى حماية أكثر فعالية لحدود الدولة الروسية.

وتابع بوتين: "على جهاز الأمن الفيدرالي والأجهزة الأخرى التي تعمل رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الأستمرار بتأدية مهامها بنفس الحسم والاتساق".

وأضاف بوتين: "من الضروري أيضًا الاستمرار بتحقيق النجاحات في عمل وكالات مكافحة التجسس. أعرف ما أتحدث عنه هنا، وأنا أقدر بشدة العمليات المهنية المعقدة التي يتم تنفيذها. يجب إيلاء الاهتمام الأكبر لأمن المعلومات ومكافحة التطرف والفساد".

ويحتفل جهاز المخابرات الخارجية الروسي اليوم بالعيد المئوي على إنشاء الجهاز.