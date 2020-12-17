تسجيل
12:18 GMT17 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945

    تشويه حقائق حرب توطئة لحرب أخرى... من بدأها

    © CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/96/1045789665_0:210:1680:1155_1200x675_80_0_0_15f4b80c2d31b2e0bf0040a86b3d048b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202012171047541798-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%87%D8%A7/

    أظهر تقرير استخباري روسي أن بريطانيا بدأت حملة معادية تحولت في وقت لاحق إلى حرب باردة على روسيا في ربيع 1945.

    تمثلت بداية الحرب الباردة في التكتم الإعلامي على انتصارات الجيش الأحمر، جيش روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة، ودوره الرئيسي في دحر الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت السلطات البريطانية هي التي بادرت إلى منع الصحافة من نشر الأخبار عن انتصارت الجيش الأحمر.

    كشف ذلك كتاب أصدرته الاستخبارات الخارجية الروسية بمناسبة عيد ميلادها الـ100 وتم الإعلان عنه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020.

    ويحتوي هذا الكتاب على برقية مشفرة بعث بها مندوب المخابرات الروسية في مصر، بافل جورافلوف، الملقب بـ"ماكار" إلى موسكو في 7 مايو/ أيار 1945. وجاء فيها أن الأوساط الصديقة للاتحاد السوفيتي ترى أن الانجليز يبدأون حربا سياسية ضد الاتحاد السوفيتي.

    وأشار مندوب المخابرات الروسية إلى أن الصحف المحلية والأوروبية تحجم عن نشر الأخبار عن سقوط عاصمة النظام النازي برلين في يد الجيش الأحمر وانتصاراته الأخرى أو تنشر القليل منها كما لو كانت أخبارا تافهة، بإيعاز من الرقابة الانجليزية، في حين تقدم أحداث الجبهة الغربية في قالب الانتصارات التي تحسم الحرب.

    وعلى سبيل المثال حظرت الرقابة الانجليزية نشر الأخبار عن مظاهرات ترحب بانتصارات الجيش الأحمر في لبنان وعن الفعاليات المماثلة في الدول الأخرى... ومنعت الرقابة الانجليزية صحيفة "فرونتي اونتو" من نشر الصورة التي تُظهر رفع العلم السوفيتي فوق برلين.

    وأشارت البرفية إلى انطلاق الإشاعات التي تتحدث عن أزمة بين الحلفاء وحتمية الصدام بين الانجليز والروس بعد الحرب.

    وأفاد مندوب المخابرات الروسية أن تصريحات لمسؤولين وضباط انجليز أظهرت أن انجلترا قررت أن تضع حدا لانتشار الاتحاد السوفيتي في أوروبا وأنها تعتزم استخدام جيشها في هذا الغرض.

    ونشرت صحيفة وزارة الدعاية الانجليزية في 2 مايو/أيار 1945 مقالا معاديا للاتحاد السوفيتي يزعم، في الإشارة إلى تحرير بولندا من الاحتلال الألماني وهو ما فعله الجيش الأحمر، أن بولندا تتمنى أن يتم تحريرها من الأسياد الجدد.

    ويحتوي الكتاب الصادر بعنوان "جهاز الاستخبارات الخارجية لروسيا الاتحادية. 100 عام. الوثائق والشهادات" على وثائق ارشيفية تتحدث عن أهم مراحل تاريخ الاستخبارات الخارجية الروسية منذ إنشائها في 20 ديسمبر/كانون الأول 1920.

    وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إلى أن جهات خارجية ما برحت تحاول تشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية ، لافتا إلى أن هذه المحاولات لا يبذلها أعوان النازيين فحسب، بل تبذلها مؤسسات دولية موقرة من أجل تحقيق أهدافها السياسية. وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ستدافع عن الحقائق التاريخية بشتى الطرق، وعلى الأخص بإماطة اللثام عن الوثائق الارشيفية العديدة.

    انظر أيضا:

    بوتين: الحرب الوطنية العظمى مقدسة للروس.. فيديو
    شموع الذكرى الـ 75 لبداية الحرب الوطنية العظمى
    تفاصيل بدء الحرب الوطنية العظمى في 22 يونيو
    بوتين: يجب علينا حماية الحقيقة الصادقة عن الحرب الوطنية العظمى والدفاع عنها
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الصينية ني ني
    عروق عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020
    كيف ترد أنقرة على واشنطن في حال فرضت عليها عقوبات؟
    كيف ترد أنقرة على واشنطن في حال فرضت عليها عقوبات؟
    من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
    من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك