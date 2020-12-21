الكرملين: العقوبات ضد "التيار الشمالي 2" تعبر عن حرب هجينة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الكرملين يعتبر العقوبات الأمريكية ضد "التيار الشمالي 2" تعبيرا خالصا عن حرب هجينة.

في وقت سابق ، قال الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا إن "العقوبات هي سلاح في الحرب الهجينة الأكثر واقعية وحداثة".

وتواصل الولايات المتحدة محاولاتها لعرقلة بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" من روسيا إلى أوروبا، في الوقت الذي تؤكد فيه ألمانيا مواصلة دعمها السياسي للمشروع لما له من دور في تأمين إمدادات الغاز إلى القارة العجوز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقا، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع إنجاز بناء مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وكان من المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.