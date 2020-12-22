روستيخ: القوات الروسية الخاصة تحصل على "جناح خارق" لاختبار قفز مظلي

تم اختبار مظلة "استاير Stayer" بنجاح في ظروف القطب الشمالي القاسية في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ القفز بالمظلات.

موسكو - سبوتنيك. حصلت القوات الخاصة الروسية على "جناح خارق" وبدأت شركة "روستيخ" في تسليم مظلات "Stayer" الجديدة إلى القوات الخاصة الروسية.

وتقول الشركة المصنعة:

"يسمح النظام بالهبوط بسرعات تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، ويصل السقف الشاهق للقفز بمثل هذه المظلة إلى 10 آلاف متر - في منطقة القطبين، وهذه هي الحدود الدنيا لطبقة الستراتوسفير".

وتم اختبار "Stayer" بنجاح في ظروف القطب الشمالي القاسية، في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ القفز بالمظلات، هبط فريق من المظليين الروس من ارتفاع 10 آلاف متر، باستخدام مظلات خاصة، في ظروف القطب الشمالي، وقفز فريق المظليين من طائرة النقل العسكري "إل-76" فوق أرخبيل "فرانس يوسف" في المحيط المتجمد الشمالي.

وجرى الاختبار بنجاح للمظلات الجديدة المصصمة لأغراض خاصة، ولمعدات الأوكسجين الفردية للمظليين، ومعدات الملاحة، في ظروف قاسية في القطب الشمالي.