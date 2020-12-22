بوتين يناقش مع عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا مع رئيس فلسطين محمود عباس حيث ناقشا قضايا عدة.

وتحدثا الرئيسان عن مكافحة فيروس كورونا وإمكانية تقديم لقاحات روسية إلى فلسطين، وجاء في البيان أن الحديث جرى بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

وذكر البيان أنه "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية. وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إجراء عمليات تسليم محتملة للقاحات روسية الصنع إلى فلسطين".

وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين أنه تمت مناقشة "قضايا التسوية في الشرق الأوسط، وأكد فلاديمير بوتين استعداد روسيا لمواصلة المساعدة في تحقيق حل عادل وطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام إمكانات اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين".

في سياق متصل، أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن فلسطين تبحث مع روسيا الاتحادية إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.