مسؤولة روسية: كل من تم تطعيمهم في إطار اختبار لقاح "إيبيفاك كورونا" يشعرون بحالة جيدة

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الثلاثاء، أنه كجزء من أبحاث ما بعد تسجيل لقاح "إيبيفاك كورونا"، تم تلقيح 2194 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، و150 متطوعًا فوق سن الـ60 عامًا، والجميع يشعرون بحالة جيدة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة، نقلاً عن بوبوفا: "تم تلقيح 2194 متطوعا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا و150 متطوعا تزيد أعمارهم عن 60 عاما الجرعة الأولى من اللقاح، شاركوا بالتجارب السريرية بعد تسجيل اللقاح. يشعر جميع المتطوعين بحالة جيدة، ولم يتم تحديد أي آثار غير مرغوب فيها".

وأصبح "إيبيفاك كورونا"، ثاني لقاح مسجل في العالم ضد كوفيد-19. وتم تطوير هذا اللقاح في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" الروسي لبحوث الأوبئة.

وكانت "روس بوتريب نادزور"، أعلنت إن مركز "فيكتور" سينتج، قبل نهاية العام، 50 ألف جرعة من لقاح "إيبيفاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.