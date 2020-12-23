استطلاع: غالبية الروس الراغبين في التطعيم ضد كورونا يفضلون اللقاح المحلي

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الرأي العام لعموم روسيا أن 84 بالمئة من الروس من الذين يرغبون بتلقي اللقاح ضد (كوفيد-19) يفضلون اللقاح المحلي ضد الفيروس كورونا المستجد.

موسكو- سبوتنيك. وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا كانت هناك لقاحات مختلفة متاحة للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، فإن 84 بالمئة من المستطلعة أراؤهم سيختارون لقاحا روسي الصنع، و7 بالمئة سيختارون الأجنبي.

وأوضح الاستطلاع أنه في وقت سابق كان 38 بالمئة من المستطلعة آرائهم على استعداد للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، و 52 بالمئة غير مستعدين.

وأجري الاستطلاع الرأي على عموم روسيا، من قبل "مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام"، يومي 11 و 19 كانون الأول/ديسمبر.

وشمل الاستطلاع 1600 روسي تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر عبر الهاتف، يتم ترجيح البيانات حسب احتمالية الاختيار والمعايير الاجتماعية والديموغرافية ولا يتجاوز الحد الأقصى للخطأ الإحصائي مع احتمالية 95 بالمئة 2.5 بالمئة.