روسيا تنجز بناء محرك قاذفة المستقبل

تمت في روسيا صناعة محرك لطائرة عسكرية جديدة هي طائرة قاذفة، يجب أن تظهر في المستقبل.

وتمت صناعة المحرك في مصنع "أو دي كا-كوزنيتسوف" في مدينة سامارا. وصرح نائب مدير عام المصنع، أليكسي سوبوليف، لوكالة "سبوتنيك" أن المحرك الذي صُنع لقاذفة المستقبل سيكون جاهزا للاختبار قبل نهاية العام الحالي والذي يجب أن يبدأ في بداية العام المقبل.

واستعان مصنع "أو دي كا-كوزنيتسوف" بالمصانع الروسية الأخرى التي تنتج المحركات لإنجاز العمل في مشروع إنشاء المحرك لطائرة المستقبل. وقال نائب مدير عام المصنع إن التعاون الواسع أتاح لهم أن يصنعوا النموذج التجريبي الأول في وقت سريع. وأضاف أن العام القادم سيشهد صناعة عدة نماذج تجريبية أخرى من محرك قاذفة المستقبل.

ومن جانبه قال رئيس المصنع، بافل تشوبين، إن المحرك الجديد سيخضع للاختبارات على الأرض في غرفة الاختبار التي تحاكي الظروف الجوية، وفي الجو في المختبر الطائر.

ويُتوقع أن تدخل قاذفة المستقبل الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية قبل عام 2027. ويجب أن تحل الطائرة الجديدة محل قاذفة القنابل "تو-95" حسب نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو. وتنتمي الطائرة القاذفة الجديدة إلى فئة الطائرات الخفية التي من الصعب أو من المستحيل اكتشافها بالرادار.

ويُتوقع أن يمكّن المحرك الجديد الطائرة القاذفة الجديدة من البقاء في الجو خلال مدة تصل إلى 30 ساعة.