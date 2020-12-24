وفد قطري يزور موسكو لمناقشة تطوير مشاريع مشتركة بين البلدين

قام وفد قطري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي شريف العمادي، اليوم الخميس، بزيارة إلى العاصمة موسكو.

والتقى ممثلو دولة قطر بنائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية يوري بوريسوف، وبحثوا معه مسائل تتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في إطار اللجنة الحكومية الروسية القطرية.

كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كما التقى ممثلو دولة قطر مع مستشار رئيس الاتحاد الروسي أنطون كوبياكوف، وتمت مناقشة قضايا تعزيز العلاقات التجارية وتكثيف التبادلات التجارية بين روسيا وقطر، والاستعدادات لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقضايا تتعلق بمجال حماية البيئة وبناء مراكز تربية وحفظ الأنواع النادرة من الطيور الجارحة الكبيرة في روسيا، وكذلك المسائل المتعلقة بمونديال 2022.

من جانبه شكر كوبياكوف الزملاء القطريين على كرم الضيافة التي لقيها الوفد الروسي خلال مشاركتهم في منتدى الدوحة في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وأثنى على تكثيف التعاون بين روسيا وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وقال:

"لقد أصبحنا أكثر تقاربا، تطورت الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وقطر، وأصبحت الدوحة مركزًا جديدًا للسفر الدولي. تم التوصل إلى اتفاق بشأن نظام من دون تأشيرة وهي الخطوة الأكثر أهمية. تدعم قطر كشريك العديد من الفعاليات الثقافية والمنتديات والمعارض في روسيا. نحن مسرورون جدا بهذا التعاون الوثيق بين دولتينا ونأمل أن تستمر كذلك".

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المشتركة لتنسيق الأنشطة في مجال الاستثمارات ومشاريع الأعمال، ومقترحات لتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين بمشاركة مستثمر رئيسي من الجانب القطري. بالإضافة إلى ذلك، اتفقت مؤسسة "روس غونغرس" وسفارة دولة قطر على مواصلة العمل على تطوير صندوق استثماري، حيث يمكن للشركات الكبيرة والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين العمل كمستثمرين.