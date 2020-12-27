بيسكوف: موسكو واجهت هجمات من منافسين عديمي الضمير ضد اللقاحات الروسية ضد كورونا

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا واجهت هجمات هائلة من المنافسين عديمي الضمير ضد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "لسوء الحظ، نواجه هجمات هائلة من المنافسين منعدمي الضمير. لنتذكر الهجمات على "سبوتنيك V". كثيرة للغاية، بالطبع لم تكن هناك أي علامة من علامات التعاون".

وأضاف بيسكوف: "ولكن الآن، عندما أصبح "سبوتنيك V" بالفعل أحد أكثر اللقاحات طلبا في العالم، فإن هذه الهجمات الآن ليست فعالة على الإطلاق".

وتابع بيسكوف: "عندما تحدث الرئيس عن تطوير اللقاحات وإنتاجها، أنه يجب أن يكون التعاون غير مسَيس، وبدون أي ضغط من الدولة، ولا تكون هناك أي منافسة".

وبدأت في روسيا، يوم 5 من ديسمبر/ كانون الأول، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيكV" الذي طوره مركز "غامالي" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب الماضي كان مخصصا لتلقيح الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.