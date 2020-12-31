صندوق الاستثمار المباشر الروسي يواصل العمل مع هنغاريا بشأن لقاح "سبوتنيك V"

صرح صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه يواصل العمل مع المنظمين الهنغاريين بشأن الموافقة على لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V"، وأن الصندوق جاهز لتزويد اللقاح بالكمية المطلوبة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقالوا في صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن: "هنغاريا تلقت بالفعل الدفعة الأولى من اللقاح في 28 ديسمبر/كانون الأول، ونحن مستعدون لتزويد اللقاح بالكمية المطلوبة الكاملة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار".

وأضاف الصندوق: "صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يعمل مع المنظمين بشأن الموافقة على اللقاح في هنغاريا".

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس، إن بلاده ستشتري اللقاحات إما من خلال آلية الشراء الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو مباشرة من الصين، لأن روسيا لا تملك القدرة الكافية لتصنيع اللقاحات.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس، في مقابلة مع قناة "آ تي في" المحلية إن" روسيا لديها قدرة تصنيع غير كافية"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن المجر كانت سعيدة بالمشاركة في التجارب الروسية، لكن شراء اللقاح على نطاق واسع يجب أن يكون "جزءًا من عملية الاتحاد الأوروبي أو من الصين".

وتعتبر تصريحاته أول مؤشر واضح على أن اللقاحات الروسية لن تستخدم في التلقيح الجماعي في المجر.

شاركت المجر في جهود الاختبارات الروسية وكانت من أوائل المتلقين لدفعات صغيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ، مما أثار قلق أقرانها الأوروبيين من أنها ستتجاوز آلية الموافقة في الاتحاد الأوروبي.