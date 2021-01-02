روسيا تسجل 26301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و447 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 26 ألف 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 212 ألف و637 حالة إصابة.

وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 26 ألف و301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من بينهم 3889 حالة بدون أعراض".

وأضاف البيان إلى أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في روسيا بلغ 3 ملايين و212 ألفا و637 حالة. في حين يبلغ معدل الزيادة نسبة 0.8 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان من نصيب العاصمة الروسية موسكو بتسجل 5452 حالة، تليها مدينة سان بطرسبرغ بـ 3742 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو 1564 حالة.

وأضاف البيان، أن 447 شخصا قد توفوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 58 ألف 002 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى تماثل 18 ألف و897 شخصا للشفاء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد المتعافين 2 مليون و599 ألفا و135 شخصا. "تعافى 6107 شخص في موسكو، 1155 شخص في ضواحي موسكو، وفي سان بطرسبرغ تعافى 945 شخص.

هذا، وبدأت روسيا حملة تطعيم عام ضد فيروس كورونا المستجد في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 بتوجيهات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.