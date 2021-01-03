زلزال آخر بقوة 4.2 يضرب مدينة داغستان الروسية

أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية، أن زلزالا آخرا ضرب مدينة داغستان ليلاً بقوة 4.2 درجة من دون تسجيل إصابات أو دمار.

وجاء في البيان "في الساعة 03:00 بتوقيت موسكو في 03/01/2021، وردت معلومات تفيد بوقوع زلزال في الساعة 01:07 بتوقيت موسكو في بحر قزوين".

وذكر البيان، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات من ساحل منطقة ديربنت، ولم ترد أية معلومات، عن وقوق أضرار أو إصابات.

يشار إلى أن مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي (EMSC)، قال أمس السبت، إن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب داغستان.