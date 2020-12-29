رئيس الوزراء الكرواتي يؤكد وفاة طفلة في الزلزال

أكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش وفاة طفلة في زلزال مدمر اليوم الثلاثاء، ولم ترد بعد معلومات أخرى عن الضحايا.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي للصحفيين:

"توفيت فتاة هنا، ليست بعيدة عنا، أبلغنا العمدة بذلك، لا توجد معلومات أخرى عن الضحايا المحتملين حتى الآن. ولكن في الوقت الراهن لا يمكن لأحد أن يحدد ذلك على وجه اليقين"، واضاف أن "جميع خدمات الطوارىء موجودة بالفعل هنا".وفقا لسلطات المدينة، هذه الفتاة عمرها 12 عاما.

ووقع زلزال فى كرواتيا اليوم الثلاثاء حوالي الساعة 12:30 ( 14:30 بتوقيت غرينتش) بلغت قوته 6.3 درجة بمقياس ريختر.

ويقع مركز الزلزال فى منطقة بيترينيا فى الجزء الاوسط من البلاد.

وشعر سكان العاصمة بالزلزال ولم ترد، حينها، تقارير عن إصابات أو خسائر، وفقا لـ "رويترز".

وقال خبير الزلازل كراشيمير كوك للإذاعة الحكومية "لم ترد إلينا تقارير بهذا الشأن حتى الآن لكن من المحتمل أن يتسبب زلزال كهذا في أضرار مادية في منطقة المركز التي كانت بالقرب من بلدة بترينيا".