استطلاع يكشف مخاوف الروس لعام 2021

أجرى علماء الاجتماع مسحًا شمل 1.6 ألف ممثل عن السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من 351 مستوطنة في جميع مناطق روسيا.

ووفقا لنتائج لاستطلاع يخشى واحد من كل تسعة أشخاص أن يكون عام 2021 أسوأ من العام السابق.

وجاء في نص الدراسة: "11% يخشون أن يكون عام 2021 أسوأ من عام 2020 من حيث الصدمات النفسية، و7٪ من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن قلقهم بشأن تعليم أطفالهم".

وتابعت الدراسة "يخشى 6٪ من توسيع نطاق القيود في مجالات الخدمات والثقافة والترفيه و5٪ خائفين من الشعور بالوحدة وانهيار الروبل و4٪ يخشون عدم فتح الحدود".