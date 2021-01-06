روسيا تطعم أول مليون مواطن بلقاح "سبوتنيك V"

أعلن مسؤولو الصحة في روسيا تلقيح أول مليون مواطن روسي بلقاح "سبوتنيك V" المبتكر في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد.

تلقى أكثر من مليون روسي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، في إطار عملية تطعيم شاملة تشهدها البلاد بهدف القضاء على الفيروس.

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي على "تويتر" بيانا جاء فيه : "تطعيم أكثر من مليون شخص في روسيا بلقاح سبوتنيك V".

أكد نائب وزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" أظهر فعاليته وسلامته على صحة الأشخاص.

وأشار فيسينكو إلى أنه "تتم مراقبة سلامة وفعالية الدواء اليوم، بالإضافة إلى ذلك باستخدام بيانات من السجل الفيدرالي للأشخاص الذين خضعوا لإجراء التطعيم".

كما علق على كلام رئيسة لجنة التطعيم الوطنية اليونانية ماريا ثيودوريس، التي أشارت إلى إن روسيا والصين جازفتا باستخدام اللقاحات التي "لم تكتمل" دراساتها السريرية، قائلا "في سياق الوباء، كانت هذه الخطوة مبررة تمامًا، لأنها جعلت من الممكن حماية السكان من عدوى فيروس كورونا الجديد في أسرع وقت ممكن".

Over 1 million people in Russia🇷🇺 have now been vaccinated with Sputnik V. — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يسلكون نفس المسار، حيث استخدام عقاقير فايزر ومودرنا وأسترا زينيكا للتطعيم على نطاق واسع "يسير بالتوازي مع التجارب السريرية الجارية".

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا المستجد، سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف أغسطس/آب".

وكان مدير مركز "غامالي" الروسي، ألكسندر جينتسبيرغ، حيث تم تطوير الدواء، قد أشار إلى أنه بحلول نهاية عطلة رأس السنة الجديدة، ستدخل أكثر من 1.5 مليون جرعة من اللقاح الروسي في التداول المدني لدعم عملية التطعيم.

تم إنشاء اللقاح في مركز "غامالي" على أساس منصة مدروسة جيدًا لناقل الفيروس الغدي البشري.

في الصيف، أكملت بنجاح مرحلتين من البحث على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، والذين طوروا في النهاية استجابة مناعية وأجسامًا مضادة لـ SARS-CoV-2. ويتم الآن الانتهاء من اختبارات ما بعد التسجيل.