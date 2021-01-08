قاديروف: أصبحت أنا وترامب متشابهين بعد حجبه على الشبكات الاجتماعية

قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، عبر قناته على تلغرام، إنه والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصبحا متشابهين بعد تعليق حسابات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب قاديروف: "الآن أنا وترامب متشابهان إلى حد ما: إذا قام في وقت سابق بحجب حساباتي على الشبكات الاجتماعية، فقد تحققت الآن العدالة الإلهية، وتم حظر حسابات دونالد ترامب أيضًا".

في وقت سابق من أمس الخميس، أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وأزال "تويتر" 3 تغريدات لترامب "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

في كانون الأول / ديسمبر 2017، تم حظر صفحات "إنستغرام" و"فيسبوك" الخاصة بقاديروف، بسبب العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة الأمريكية وبعد 11 شهرا، تم رفع الحظر عن حساب رئيس الشيشان لفترة وجيزة. و في وقت لاحق وصف المتحدث باسم "إنستغرام"، العودة المؤقتة لصفحة قاديروف بأنه خطأ، وتم حظرها مرة أخرى في أيار / مايو 2020.