وفاة آخر مبدعي أول قنبلة ذرية سوفيتية

توفي الفيزيائي النظري إسحاق خلاتنيكوف أقدم أكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، وآخر المشاركين في تطوير أول قنبلة ذرية سوفيتية.

وقالت الأكاديمية الروسية للعلوم لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "رحل إسحاق ماركوفيتش خالاتنيكوف".

ولد إسحاق خالاتنيكوف في 17 أكتوبر 1919 في يكاترينوسلاف (دنيبروبيتروفسك). في عام 1941 تخرج من قسم الفيزياء بجامعة ولاية دنيبروبتروفسك بدرجة في الفيزياء النظرية. خلال دراسته، لفت انتباه الفيزيائي السوفيتي ليف لانداو، فدعاه ليصبح طالب دراسات عليا.

خلال الحرب، تم إرسال خلاتنيكوف إلى موسكو، حيث أكمل دورة في إحدى الأكاديميات العسكرية، ثم خدم في فوج الدفاع الجوي في موسكو.

في عام 1944، التحق خلاتنيكوف بكلية الدراسات العليا في معهد المشكلات الفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفي عام 1946 بدأ حياته العلمية كزميل باحث مبتدئ.

شارك في المشروع الذري السوفيتي في مجموعة من العلماء بقيادة لانداو، كان منخرطًا في حساب العمليات التي تحدث في جزء من المليون من الثانية أثناء انفجار شحنة ذرية.

كما كتب خالاتنيكوف نفسه، لحساب كفاءة القنبلة الذرية، كان من الضروري ربط معاييرها الرئيسية، بما في ذلك خصائص البلوتونيوم وتصميم الشحنة.

كان من الممكن حساب القنبلة الذرية عن طريق تبسيط المعادلات التي اشتقها المنظرون. وأكد العالم أن حتى هذه المعادلات المبسطة تتطلب الكثير من العمل، لأنه تم عدها يدويًا. وأكد العالم أن حتى هذه المعادلات المبسطة تتطلب الكثير من العمل، لأنه تم عدها يدويًا.

كتب خالاتنيكوف: "لقد تمكنت من الحصول على صيغة استيفاء ذات جمال غير عادي.. وكان تطابق الحسابات مع نتائج الاختبارات الأولى جيدًا جدًا".

تم اختبار أول شحنة ذرية سوفيتية بنجاح في 29 أغسطس 1949. وفي عام 1952، حصل عمل خالاتنيكوف على جائزة ستالين من الدرجة الثانية.

وفي عام 1952، حصل عمل خالاتنيكوف على جائزة ستالين من الدرجة الثانية. بعد ذلك، شارك خالاتنيكوف في حساب أول شحنة نووية حرارية سوفيتية.

وكتب العالم: "تبين أن حساب القنبلة الهيدروجينية مهمة أكثر صعوبة من مهمة ذرية. وحقيقة أننا تمكنا من حل مثل هذه المشكلة" يدويًا "هي بالطبع معجزة".

من عام 1965 إلى عام 1992، ترأس خلاتنيكوف معهد LD Landau للفيزياء النظرية التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ثم شغل منصب مديرها الفخري. عمل استاذا في MIPT لسنوات عديدة.