تسجيل
17:34 GMT09 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نظام بيريمتر النووي الروسي

    وفاة آخر مبدعي أول قنبلة ذرية سوفيتية

    © Photo / Unknown photographer of the Ministry of Defence of USSR
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104267/05/1042670533_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_80ceb8967223189c29c2185e0ac2c4b6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202101091047741324-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9/

    توفي الفيزيائي النظري إسحاق خلاتنيكوف أقدم أكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، وآخر المشاركين في تطوير أول قنبلة ذرية سوفيتية.

    وقالت الأكاديمية الروسية للعلوم لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "رحل إسحاق ماركوفيتش خالاتنيكوف".

    انفجار نووي
    © AFP 2020 / AFP
    اختفاء 465 قنبلة نووية… 15 معلومة عن السلاح النووي في 2020

    ولد إسحاق خالاتنيكوف في 17 أكتوبر 1919 في يكاترينوسلاف (دنيبروبيتروفسك). في عام 1941 تخرج من قسم الفيزياء بجامعة ولاية دنيبروبتروفسك بدرجة في الفيزياء النظرية. خلال دراسته، لفت انتباه الفيزيائي السوفيتي ليف لانداو، فدعاه ليصبح طالب دراسات عليا.

    خلال الحرب، تم إرسال خلاتنيكوف إلى موسكو، حيث أكمل دورة في إحدى الأكاديميات العسكرية، ثم خدم في فوج الدفاع الجوي في موسكو.

    في عام 1944، التحق خلاتنيكوف بكلية الدراسات العليا في معهد المشكلات الفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفي عام 1946 بدأ حياته العلمية كزميل باحث مبتدئ.

    شارك في المشروع الذري السوفيتي في مجموعة من العلماء بقيادة لانداو، كان منخرطًا في حساب العمليات التي تحدث في جزء من المليون من الثانية أثناء انفجار شحنة ذرية.

    كما كتب خالاتنيكوف نفسه، لحساب كفاءة القنبلة الذرية، كان من الضروري ربط معاييرها الرئيسية، بما في ذلك خصائص البلوتونيوم وتصميم الشحنة.

    كان من الممكن حساب القنبلة الذرية عن طريق تبسيط المعادلات التي اشتقها المنظرون. وأكد العالم أن حتى هذه المعادلات المبسطة تتطلب الكثير من العمل، لأنه تم عدها يدويًا. وأكد العالم أن حتى هذه المعادلات المبسطة تتطلب الكثير من العمل، لأنه تم عدها يدويًا.

    كتب خالاتنيكوف: "لقد تمكنت من الحصول على صيغة استيفاء ذات جمال غير عادي.. وكان تطابق الحسابات مع نتائج الاختبارات الأولى جيدًا جدًا".

    غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي
    Press-service of JSC "PO "Sevmas"
    صاروخ قاتل.. الكشف عن سلاح غواصات الأسطول الروسي النووية
    تم اختبار أول شحنة ذرية سوفيتية بنجاح في 29 أغسطس 1949. وفي عام 1952، حصل عمل خالاتنيكوف على جائزة ستالين من الدرجة الثانية.

    وفي عام 1952، حصل عمل خالاتنيكوف على جائزة ستالين من الدرجة الثانية. بعد ذلك، شارك خالاتنيكوف في حساب أول شحنة نووية حرارية سوفيتية.

    وكتب العالم: "تبين أن حساب القنبلة الهيدروجينية مهمة أكثر صعوبة من مهمة ذرية. وحقيقة أننا تمكنا من حل مثل هذه المشكلة" يدويًا "هي بالطبع معجزة".

    من عام 1965 إلى عام 1992، ترأس خلاتنيكوف معهد LD Landau للفيزياء النظرية التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ثم شغل منصب مديرها الفخري. عمل استاذا في MIPT لسنوات عديدة.

    انظر أيضا:

    تحديد المهام الأولى للقاطرة النووية الروسية إلى القمر
    صاروخ قاتل.. الكشف عن سلاح غواصات الأسطول الروسي النووية
    الكلمات الدلالية:
    القنبلة النووية, تطوير, مشاركة, فيزيائيون, وفاة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك