بوتين يطلب من الحكومة وضع جدول زمني للتطعيم الشامل في روسيا بدءا من الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل نحتاج للانتقال إلى التطعيم الشامل لجميع السكان ضد فيروس كورونا وأنه يجب إعداد البنية التحتية المناسبة لذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء:

"نحتاج إلى الانتقال من التطعيم الواسع النطاق إلى التطعيم الشامل، وأطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار، لإعداد البنية التحتية المناسبة".

وأضاف "الحمد لله، لقاحنا لا يتطلب أية ظروف غير عادية للنقل، مثل ناقص خمسين درجة، أو ناقص سبعين، كل شيء أبسط بكثير ويعمل بكفاءة أكبر، ويمكن القيام بذلك، لذا أطلب منكم البدء في تطعيم شامل لجميع السكان اعتبارا من الأسبوع المقبل، ووضع جدول زمني مناسب لهذا العمل بنفس الطريقة التي نعمل بها مع الأمراض الأخرى، على سبيل المثال، الأنفلونزا".

وقال بوتين: "نرى أنه في العالم بأسره، للأسف، لا يزال من غير الممكن القضاء على هذا المرض، ولا يمكن منع كل العواقب السلبية المرتبطة به. ولكن أولاً وقبل كل شيء، بالطبع، ينبغي أن نهتم بالوضع في روسيا، نرى هناك بعض الانخفاض ولكن هذا لا ينبغي أن يطمئن بشكل كامل".

مضيفا " "نرى ما يحدث في بعض الدول، وبريطانيا على وجه الخصوص، نتابع ما يحدث بقلق بالغ. ونتواصل مع شركائنا الأوروبيين في هذا الشأن".